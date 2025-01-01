ВСУ в первые минуты нового года обстреляли российский регион

Гладков: ВСУ в первые минуты нового года обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказал он.

Глава Белгородской области уточнил, что в Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступили сообщения об отключении электричества в селах Зиборовка и Муром.

Информация о последствиях атаки уточняется, аварийные работы начнутся в светлое время суток, добавил Гладков.

Еще один обстрел Шебекино произошел вечером 31 декабря, в результате атаки пострадал один человек. Также повреждения от обстрелов зафиксированы в 13 домовладениях и двух гаражах.

