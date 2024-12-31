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21:17, 31 декабря 2024Россия

Россиянин пострадал при обстреле ВСУ Шебекино

Губернатор Гладков: один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. По информации медиков, состояние у пострадавшего удовлетворительное», — написал глава российского региона.

Также повреждения от обстрелов зафиксированы в 13 домовладениях и двух гаражах. Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской и Астраханской областях силы ПВО уничтожили по одному БПЛА. Это произошло в период с 08:00 до 11:00.

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