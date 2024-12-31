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12:53, 31 декабря 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении нескольких БПЛА над российскими регионами

Минобороны: украинские БПЛА были сбиты над пятью регионами России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«31 декабря в период с 08:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, по два беспилотника были сбиты над Крымом и Северной Осетией. В Белгородской, Брянской и Астраханской областях силы ПВО уничтожили по одному БПЛА.

Ранее ведомство отчиталось об уничтожении восьми безэкипажных катеров, принадлежащих украинским вооруженным силам.

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