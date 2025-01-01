Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 1 января 2025Бывший СССР

Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Зеленский понадеялся вместе с Трампом «утихомирить» РФ и «принудить» ее к миру
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение к гражданам республики, в котором несколько слов было адресовано избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января. Он призвал политика «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру», видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. Я верю, что мы вместе с США имеем силу принудить Россию к справедливому миру», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Европа приняла участие в мирных переговорах России и Украины. Он призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли два российских региона. Люди остались без света, повреждены окна

      На Западе вычислили уникальную способность российских военных в зоне СВО

      В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

      Названы опасные для здоровья банные привычки россиян

      В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

      В Турции раскрыли цены на отдых в 2025 году

      Трамп посетит похороны Картера

      Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

      Названы эффективные способы снять симптомы похмелья

      Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше