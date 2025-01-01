Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

Зеленский понадеялся вместе с Трампом «утихомирить» РФ и «принудить» ее к миру

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение к гражданам республики, в котором несколько слов было адресовано избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января. Он призвал политика «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру», видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. Я верю, что мы вместе с США имеем силу принудить Россию к справедливому миру», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Европа приняла участие в мирных переговорах России и Украины. Он призвал «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.