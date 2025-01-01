Зеленский заявил о поддержке Украины со стороны США

Reuters: Зеленский заявил, что США поддержат усилия Украины по остановке России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США будут поддерживать усилия Киева по «остановке» России. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп намерен принести мир и остановить украинский конфликт.

«Он понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная драка, где нужно умиротворять обе стороны. И я верю, что вместе с Соединенными Штатами мы способны на силу, чтобы принудить Россию к справедливому миру», — сказал украинский лидер.

Ранее британская газета The Financial Times предположила, что украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий.