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06:10, 1 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о желании и способности Трампа «принести мир»

Зеленский в новогоднем обращении заявил, что Трамп «хочет и сможет принести мир»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет и может добиться мирного разрешения украинского конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении, видео опубликовано в Telegram.

«Это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <...> я верю, что мы вместе с США способны <...> принудить Россию к справедливому миру», — подчеркнул политик. По его словам, Соединенные Штаты были с Украиной с первых минут начала конфликта. Зеленский понадеялся, что они будут с Киевом «и в первые минуты мира».

Политик также заявил, что в разговорах с американскими политиками, среди которых был и Трамп, и действующий президент США Джо Байден, всегда подчеркивалось то, что «Украина победит».

Ранее бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за Зеленского избранный американский лидер Дональд Трамп не смог остановить вооруженный украинский конфликт до своей инаугурации.

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