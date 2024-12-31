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18:16, 31 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину неспособности Трампа добиться перемирия

Соскин: из-за Зеленского Трамп не смог остановить конфликт до инаугурации
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Nikhinson / Pool / Reuters

Из-за президента Украины Владимира Зеленского избранный американский лидер Дональд Трамп не смог остановить вооруженный украинский конфликт до своей инаугурации. Об этом рассказал бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

Соскин заявил, что Трамп был намерен достичь прекращения огня. В рамках этой инициативы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинскому лидеру объявить рождественское перемирие.

«Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация», — отметил бывший советник Кучмы, назвав украинское руководство «выгодоприобретателями этой бойни».

Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине придется отказаться от ряда территорий ради мира.

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