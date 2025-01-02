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22:44, 2 января 2025Бывший СССР

Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии

Мэр Кишинева Чебан: из-за властей Молдавии людям придется платить больше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Кишинева Ион Чебан раскритиковал власти Молдавии и назвал их некомпетентными, так как их бездействие приведет к росту цен и тарифов на коммунальные услуги. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Из-за их немощности людям придется платить за электроэнергию более чем в два раза больше. Это колоссальное давление как на граждан, так и на местные органы власти и экономических агентов. Вырастут цены на остальные услуги и продукты», — предупредил он.

Мэр молдавской столицы также отметил, что муниципалитет сможет справиться с ростом цен на электроэнергию, однако некомпетентность центральных властей оставит город без средств на ремонт дорог, школ и детских садов. Чебан подчеркнул, что власти предпочитают относить всех недовольных к «врагам народа».

Ранее власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья. Шанс укрепить эту тенденцию в молдавской столице видят в «помощи населению левобережья Днестра справиться с трудной ситуацией, которая может возникнуть в ближайшие недели и месяцы».

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