Назван способ для России и Турции преодолеть санкции США

Политолог Озер: РФ и Турция могут преодолеть санкции США с криптовалютой

Россия и Турция могут преодолеть санкции США с использованием криптовалюты в торговле. Такой способ назвал турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что одной из ключевых проблем, мешающих развитию торговых отношений, становится то, что турецкие банки не принимают российские денежные переводы из-за угрозы международных санкций. Эксперт напомнил, что Госдума РФ одобрила законопроект, позволяющий использование криптовалютных расчетов в торговле между странами.

«Переводы криптовалютами происходят быстрее, разница в курсе меньше, а комиссионные сборы значительно ниже, чем при торговле через классическую систему SWIFT», — сказал Озер. Он добавил, что торговля в единой криптовалюте между двумя странами упрощает механизмы контроля.

Политолог заключил, что использование криптовалют будет способствовать росту российско-турецкой торговли.

17 декабря цена биткоина обновила очередной исторический максимум и дошла до 108 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что стоимость этой криптовалюты почти непрерывно идет вверх с тех пор, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах главы государства.