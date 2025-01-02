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07:32, 2 января 2025Экономика

Россиянам назвали наиболее прибыльные варианты вложения денег в 2025 году

Экономист Ордов назвал вклады и гособлигации наиболее прибыльными в 2025 году
Мария Сметанина
Мария Сметанина (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банковские депозиты и государственные облигации в 2025 году останутся наиболее прибыльными вариантами вложения денег, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее высокодоходные способы получения дополнительной прибыли.

Больше всего прибыли принесут традиционные инструменты

Экономист отметил, что 2025 год может ознаменоваться как смягчением денежно-кредитной политики, так и достаточно долгосрочным периодом ее жесткости.

Если мы говорим всего лишь про один год, это история депозитов и история государственных облигаций с краткосрочным сроком погашения

Константин Ордовэкономист

«Первое полугодие 2025 года останется под звездой депозитов с высокой вероятностью ровно потому, что такие проценты в банках с наибольшей надежностью мы уже давно не видели. Мы с вами говорим и про государственные облигации, это тоже в настоящее время предоставляет нам завидную доходность при наличии минимальных из всех возможных рисков» — объяснил он.

Кроме того, золото тоже остается надежным вариантом вложений, однако не стоит рассчитывать на быструю прибыль, добавил Константин Ордов.

Акции и недвижимость менее предпочтительны для вложений

Вложения в акции и корпоративные облигации могут принести значительно больший доход, однако сейчас такие инвестиции рискованны, считает экономист.

Если компания попадет в неустойчивое финансовое положение и тем самым, объявив дефолт, это все может практически обнулиться

Константин Ордовэкономист

«Пока что остается под вопросом уже достаточно оценивший все текущие санкционные и прочие проблемы корпоративный сектор, включая акции и корпоративные облигации. Здесь возможна череда банкротств и ровно поэтому тут очень важно, с одной стороны, отнестись с пониманием, что доходность может быть выше, чем по безрисковым государственным и депозитным финансовым инструментам. С другой стороны, можно потерять почти все.

Что касается покупки недвижимости, то специалист не ожидает существенного роста доходности от такого вложения.

«Мы, скорее, можем в лучшем случае рассчитывать на некий инфляционный уровень увеличения стоимости, то есть никаких дополнительных дивидендов от инвестирования в недвижимость не ожидается», — заключил он.

20 декабря на очередном заседании Банк России решил сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент. Это решение стало неожиданным для большинства экспертов и аналитиков, поскольку многие ожидали роста показателя до 23 процентов. Следующее заседание Центробанка по пересмотру ключевой ставки намечено на февраль.

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