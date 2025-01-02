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14:53, 2 января 2025Россия

Россиянка съела популярное новогоднее блюдо и начала задыхаться

Жительница Москвы получила отек Квинке из-за бутерброда с икрой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Москвы получила отек Квинке из-за бутерброда с икрой. В новогоднюю ночь ей вызывали скорую помощь, пишет Shot в своем Telegram-канале.

Вечером 31 декабря 25-летняя россиянка гостила у родителей своего молодого человека, где ее угостили популярным новогодним блюдом. С ее слов, красную икру в пластиковой банке привезли с Сахалина.

Ближе к полуночи у девушки распух язык, она начала задыхаться. Приехавшие по вызову медики поставили пациентке два укола, после чего она пришла в себя. Оказалось, что у нее аллергия на красную икру, что привело к отеку Квинке. Со слов пострадавшей, до этого проблем с деликатесом у нее не было.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как выбрать качественную икру. В частности, она призвала обращать внимание на состав.

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