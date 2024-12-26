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19:25, 26 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты признаки качественной и безопасной икры

Инфекционист Вера Сережина предостерегла от покупки икры с рук
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инфекционист Вера Сережина рассказала, как выбрать икру. Признаки качественного и безопасного продукта врач раскрыла в разговоре с изданием РИАМО.

В первую очередь Сережина предостерегла от покупки икры с рук и в несанкционированных местах. Кроме того, она призвала избегать икры во вздутой упаковке Она напомнила, что важно изучать этикетку: на ней должно быть указано название рыбы, дата производства, номер завода, смены и специальный индекс рыбной промышленности. На жестяной банке изнутри также должна быть выбита дата.

«Икринки должны выглядеть рассыпчатыми и цельными, с ядром внутри. Если они сморщены или икра "истекает соком", то, скорее всего, ее уже размораживали. Еще один момент — состав. Добавка Е-239 давно запрещена, а вот Е-200, Е-202, Е-211 — это допустимые консерванты. И, конечно, обращайте внимание на вкус: горечь или запах прогорклого масла — явный сигнал, что икра испорчена», — объяснила доктор.

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Хранить икру лучше в стеклянной банке, соблюдая рекомендованные производителем сроки, добавила Сережина. Если после употребления икры появились признаки отравления, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, она порекомендовала обратиться к врачу.

Ранее Сережина посоветовала готовиться к новогоднему застолью заранее, чтобы избежать проблем с ЖКТ. Например, она призвала начинать день стаканом воды с лимоном, чтобы запускать метаболизм и работу печени. В течение дня она посоветовала пить чистую воду и травяные чаи, которые помогают улучшить пищеварение и снять воспаление.

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