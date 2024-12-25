Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

Врач Сережина призвала готовиться к новогоднему застолью заранее

К новогоднему застолью с обилием калорийной пищи и алкоголя нужно готовиться заранее, считает инфекционист Вера Сережина. В разговоре с РИАМО доктор назвала правила подготовки желудочно-кишечного тракта к праздникам.

Сережина призвала начинать день стаканом воды с лимоном, чтобы запускать метаболизм и работу печени. В течение дня она посоветовала пить чистую воду и травяные чаи, которые помогают улучшить пищеварение и снять воспаление.

«Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят организм к переработке тяжелой пищи. Особенно полезны свекла, кабачки, тыква и брокколи, которые помогают улучшить работу печени», — посоветовала врач.

Также для ЖКТ полезно есть небольшими порциями, отметила врач. По ее мнению, завтракать лучше кашами с орехами или ягодами, а обедать — легкими нежирными супами. Помимо этого, врач порекомендовала включить в меню кисломолочные продукты — натуральный йогурт или кефир.

Привычку голодать весь день до праздничного застолья Сережина назвала ошибкой. По ее словам, лучше не начинать праздник голодным, а съесть легкий ужин за пару часов до праздника: это поможет избежать переедания и снизит нагрузку на желудок.

«Умеренность — лучший способ избежать проблем. Старайтесь не пробовать все подряд, особенно блюда, вызывающие тяжесть. Не забывайте чередовать еду с небольшими перерывами и пить воду. Подготовка ЖКТ к застолью — это вопрос заботы о себе, который поможет сохранить здоровье и насладиться праздником», — добавила Сережина.

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