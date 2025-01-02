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14:42, 2 января 2025Мир

Спецотдел полиции Южной Кореи занялся выявлением виновных в крушении самолета

Younhap: полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Полиция Южной Кореи провела ряд обысков в рамках расследования причин катастрофы лайнера, выполнявшего рейс из Бангкока в Муан, которым занимается специально созданный следственный отдел. Об этом сообщает Younhap.

Обыски прошли в управлении региональной авиации Пусана в округе Муан, а также в международном аэропорту Муана и в офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле. Отмечается, что пока обвиняемых в деле нет, полицейским еще предстоит выявить фигурантов дела о крупнейшей в стране авиакатастрофе.

В частности, у следователей возникли вопросы к постройкам аэропорта, а именно к насыпи в конце посадочной полосы, на которой были установлены локаторы для направления самолетов при посадке. Ранее сообщалось, что на расследование может уйти от полугода до трех лет.

Авиакатастрофа Boeing 737-800 7C2216 произошла утром 29 декабря. По предварительным данным, сначала борт столкнулся со стаей птиц, а затем у него отказали шасси. В результате он врезался в ограждение при посадке и сгорел. Спасти из 181 граждан Южной Кореи и Таиланда удалось только двух стюардесс.

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