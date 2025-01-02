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08:12, 2 января 2025Россия

У приехавшей из Таиланда россиянки нашли вызванную холероподобным вибрионом инфекцию

Роспотребнадзор: в России выявлена инфекция, вызванная холероподобным вибрионом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

В Красноярском крае у россиянки, приехавшей из Таиланда, выявили инфекцию, вызванную холероподобным вибрионом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Острое кишечное заболевание появилось у женщины по возвращении на родину. По предварительной информации, она употребляла сырые устрицы во время отдыха на Пхукете в период с 14 по 26 декабря.

Санитарно-карантинный контроль на борту прошел штатно, лица с признаками инфекционных заболеваний не были зафиксированы. После выявления случая болезни самолет дезинфицировали.

«Незамедлительно организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц, организовано их обследование и медицинское наблюдение», — добавили в Роспотребнадзоре, отметив, что на данный момент россиянка выписана из инфекционного стационара.

Ранее в ведомстве предупредили россиян о вызывающем тяжелое течение болезни вирусе гриппа. В стране отмечается рост активности ОРВИ, характерный для этого времени года.

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