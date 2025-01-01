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19:27, 1 января 2025Россия

Россиян предупредили о вызывающем тяжелое течение болезни вирусе гриппа

Роспотребнадзор: в РФ доминирует вызывающий тяжелое течение болезни вирус гриппа
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России отметили рост активности ОРВИ, характерный для этого времени года, указал Роспотребнадзор. Его сообщение приводит ТАСС.

Там уточнили, что сейчас среди возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А(H1N1)2009. Он чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, предупредили в ведомстве.

Роспотребнадзор сообщил, что вирус гриппа может прогрессировать до тяжелых осложнений в течение 24 часов, наиболее частым из них является пневмония. Самым эффективным способом профилактики гриппа там назвали вакцинацию.

Ранее терапевт перечислила главные составляющие новогодней аптечки. Туда порекомендовали положить нестероидные противовоспалительные средства на случай высокой температуры или болей, например, после ушиба; детские и взрослые сосудосуживающие капли в нос на основе ксилометазолина, а для детей до трех лет — назальный аспиратор.

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