У российского пенсионера аферисты похитили 87 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули пенсионера на 87 миллионов рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионера 87 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, аферисты позвонили мужчине и представились сотрудниками пенсионного фонда. Под предлогом проверки персональных данных они получили код доступа к личному кабинету на госуслугах. После чего ему позвонила лжесотрудница портала и сообщила о взломе кабинета. В ходе разговора она якобы составила и отправила от имени пенсионера заявление в ФСБ.

Затем ему позвонили правоохранители и уговорили принять участие в операции по поимке преступников. Для убедительности разговор происходил по видеосвязи, где он показал служебное удостоверение. Следуя указаниям мошенников, пенсионер перевел на якобы безопасные счета более 80 миллионов рублей. После этого они сообщили о переактивации счетов, которая может занять до шести месяцев, но есть возможность ускорить процедуру. Для этого потерпевший передал курьеру еще пять миллионов рублей.

В обозначенное время деньги не вернулись. Звонившие перестали выходить на связь, а все переписки были стерты.

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