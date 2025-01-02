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05:35, 2 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

В МВД предупредили о схеме мошенничества через приложения ЖКХ или запись к врачу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мошенники для взлома мобильных телефонов начали использовать новую схему с приложениями якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Представители ведомства сообщили, что в 2024 году стали распространены случаи взломов аккаунтов россиян в социальных сетях и последующей рассылки от их имени фишинговых ссылок на заполнение форм.

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«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу», — предупредили в МВД.

Однако в действительности эти программы нужны для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денег. Чтобы этого избежать, в МВД призвали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса сайтов перед вводом личных данных, а также не загружать приложения из непроверенных источников.

Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Она составила порядка 180 миллионов рублей.

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