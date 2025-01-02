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08:53, 2 января 2025Силовые структуры

Замглавы академии имени Кирова предъявили обвинения в крупной взятке

СК предъявил обвинения в крупной взятке замглавы академии имени Кирова Вешкину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинения заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщил источник агентства. Он добавил, что по делу проходят ряд военнослужащих и гражданских лиц.

Вешкина арестовали 29 января 2024 года по решению Хамовнического суда Москвы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ.

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