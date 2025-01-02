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17:39, 2 января 2025Мир

Житель Польши подал в суд на Германию по одной причине

Житель Польши подал в суд на Германию из-за проверок погранконтроля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Житель Польши подал в суд на Германию по одной причине — из-за постоянных проверок погранконтроля. Об этом пишет Wirtualna Polska.

По данным издания, проживающий в Герлице Якуб практически каждый день бывает в Згожельце. Со слов мужчины, с октября 2024 года он каждый день подвергается пограничным проверками, порой довольно грубыми.

«В конце декабря полицейские хотели обыскать его машину, однако он не согласился. В ответ он услышал, в частности: "Мы будем сидеть здесь до утра" и "Мы можем повредить вашу машину". Через два часа они обыскали машину силой, выбросив вещи на тротуар», — отмечает издание.

В суде Якуб захотел добиться признания пограничного контроля незаконным. Мужчина объяснил, что своим иском решил показать «отсутствие согласия граждан Евросоюза (ЕС) на уничтожение достижений почти 40 лет существования Шенгенской зоны».

«Нам гарантирована свобода передвижения, между тем продолжающиеся проверки оказывают фатальное влияние на жизнь в приграничных районах. Это наносит удар по гражданским правам жителей», — пояснил он.

Ранее журналисты турецкого канала Haber Global заявили, что решение властей Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Евросоюза. В частности, было высказано мнение, что в конечном итоге это приведет к распаду ЕС.

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