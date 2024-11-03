В Турции заявили о подрыве духа и единства ЕС из-за одного решения Германии

Haber Global: решение Германии о введении пограничного контроля подорвало дух ЕС

Журналисты турецкого канала Haber Global рассказали, что решение властей Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Евросоюза.

«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — отметил ведущий.

Он добавил, что после выхода Великобритании из ЕС число призывов к схожим протекционистским мерам стало больше и в других европейских государствах. По его мнению, в конечном итоге это приведет к распаду Евросоюза.

В августе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене, где в ходе городского праздника неизвестный человек арабской внешности совершил нападение с ножом на людей. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране.

