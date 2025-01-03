Администрации Трампа предрекли «войну» из-за Украины

Журналист Хинкл предрек администрации Трампа «войну» из-за Украины

Американский журналист Джексон Хинкл предрек администрации нового президента США Дональда Трампа «войну» из-за различий во взглядах на украинский конфликт. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Согласно мнению эксперта, хотя избранные для будущей администрации республиканцы заявляют о необходимости завершить конфликт, это не говорит об их настроенности на мирное урегулирование. «Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется "гражданская война"», — заключил журналист.

Ранее Хинкл предположил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы состояться на нейтральной площадке — например, в Индии. Журналист также назвал Израиль и Турцию в числе стран, где могли бы встретиться лидеры России и США.