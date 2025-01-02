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11:52, 2 января 2025Мир

Названы детали возможной встречи Путина и Трампа

Журналист Хинкл: встреча Путина и Трампа могла бы состояться в Индии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы состояться на нейтральной площадке — например, в Индии. Детали возможной беседы глав двух государств назвал американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Думаю, Индия — это страна, находящаяся между Западом и Востоком, и там была бы идеальная возможность для всех собраться», — предположил Хинкл.

Журналист также назвал Израиль и Турцию в числе стран, где могли бы встретиться лидеры России и США.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. После этого заявления турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, что Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи президентов.

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