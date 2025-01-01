Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 1 января 2025Мир

В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

Политолог Озер: Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, передает РИА Новости.

Он отметил, что город является технически подходящей и точной локацией для возможных переговоров, одной из ключевых тем которых станет отмена антироссийских санкиций.

«Ожидается, что международные санкции в сфере энергетики и финансов не будут сняты, однако санкции по некоторым вопросам, таким как прямые авиарейсы в Россию, могут быть сняты», — предположил политолог. Он добавил, что Турия заслуживает принять встречу двух лидеров.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта. Избранный американский лидер вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо действующего президента Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским лидером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли два российских региона. Люди остались без света, повреждены окна

      На Западе вычислили уникальную способность российских военных в зоне СВО

      В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют

      Названы опасные для здоровья банные привычки россиян

      В Турции назвали подходящее место встречи Путина и Трампа

      В Турции раскрыли цены на отдых в 2025 году

      Трамп посетит похороны Картера

      Подсчитаны потери ВСУ с начала СВО

      Названы эффективные способы снять симптомы похмелья

      Зеленский в новогоднем обращении призвал Трампа «утихомирить» Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше