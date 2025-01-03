Республиканца Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Республиканец заручился поддержкой 218 членов Палаты представителей 119-го созыва Конгресса. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии поддержали других своих однопартийцев. Но по итогам непродолжительных закрытых консультаций они решили изменить свою позицию в пользу кандидатуры Джонсона.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США попыталась уговорить Дональда Трампа уволить Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. В частности, они высказывали недовольство и сомнения относительно того, как Джонсон решает различные вопросы и как он представляет партию в нижней палате Конгресса США.