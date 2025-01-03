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23:40, 3 января 2025Мир

Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Республиканца Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Республиканец заручился поддержкой 218 членов Палаты представителей 119-го созыва Конгресса. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии поддержали других своих однопартийцев. Но по итогам непродолжительных закрытых консультаций они решили изменить свою позицию в пользу кандидатуры Джонсона.

Ранее группа конгрессменов от Республиканской партии США попыталась уговорить Дональда Трампа уволить Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. В частности, они высказывали недовольство и сомнения относительно того, как Джонсон решает различные вопросы и как он представляет партию в нижней палате Конгресса США.

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