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16:29, 3 января 2025Россия

Победивший бойца ВСУ в бою на ножах российский солдат дал первый комментарий

Российский штурмовик впервые прокомментировал схватку на ножах с бойцом ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский штурмовик из 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев впервые прокомментировал рукопашный бой с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который произошел осенью прошлого года. Его слова приводит RT.

Как рассказал военный, он и украинский боец знали, что из схватки выйдет только один. «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — сказал он.

Бой произошел во время попытки ВСУ отбить Трудовое.

Как сообщалось ранее, проигравший боец ВСУ попросил россиянина не добивать его и позволить уйти спокойно, Григорьев согласился. После этого украинец назвал штурмовика самым лучшим бойцом в мире и, оставшись наедине, взорвал гранату.

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