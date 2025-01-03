Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Российские морпехи уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Морские пехотинцы Северного флота из группировки войск «Днепр» уничтожили из орудия «Д-20» пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что пункт ВСУ был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении. «Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие», — рассказали в МО РФ.

Ранее российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ на каховском направлении. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, военные РФ выявили пункт управления беспилотниками ВСУ с помощью воздушной разведки, после чего артиллеристы развернули орудие и произвели обстрел. После этого расчет оперативно замаскировался и ушел в укрытие.