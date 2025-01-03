Следователи в Южной Корее приостановили попытку ареста президента

В Южной Корее следователи приостановили попытку ареста президента Юн Сок Ёля

Следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) решили приостановить исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Ёля по делу о мятеже, несмотря на то, что они смогли войти на территорию его резиденции. Об этом сообщило агентство Yonhap (Ёнхап).

Отмечается, что правоохранители пересмотрят дальнейшие шаги. Они также выразили сожаление относительно поведения главы государства.

Ранее Служба охраны президента Южной Кореи не позволила арестовать Юн Сок Ёля. Начальник службы Пак Чон Чжун также запретил обыск на территории резиденции.

В декабре прошлого года Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу экс-лидера страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.