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05:54, 3 января 2025Мир

Служба охраны президента Южной Кореи не позволила арестовать Юн Сок Ёля

Yonhap: служба охраны президента Южной Кореи не позволила арестовать Юн Сок Ёля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Следователи, которые прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для исполнения ордера на арест временно отстраненного Юна Сок Ёля, смогли прорваться через две линии оцепления, однако столкнулись с отделом безопасности. Об этом агентству Yonhap (Ёнхап) заявил представитель специальной следственной группы полиции.

По данным агентства, правоохранители предъявили ордер на арест и обыск главе Службы национальной безопасности Паку Чон Чжуну и попросили его о сотрудничестве, но он ответил, что обыск не разрешен.

Отмечается, что несмотря на объявленный импичмент, Юн Сок Ёль до окончания рассмотрения дела Конституционным судом считается временно отстраненным и находится под защитой службы охраны президента.

Ранее стало известно, что в резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства. Следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO), прибывшие для ареста Юн Сок Ёля по делу о мятеже, были заблокированы военными.

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