Тайвань зафиксировал приближение более 20 самолетов Китая

МО Тайваня сообщило о приближении к острову 24 самолетов и семи кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что 18 летательных аппаратов пересекли пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. «Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом», — отмечается в сообщении.

В конце декабря Тайвань сообщил о приближении семи самолетов и пяти кораблей НОАК. Позднее оборонное ведомство острова сообщило о приближении 23 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.