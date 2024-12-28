Тайвань зафиксировал приближение самолетов и кораблей Китая

Тайвань сообщил о приближении семи самолетов и пяти кораблей НОАК

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что авиация и корабли были обнаружены 28 декабря до 6:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). В ведомстве отметили, что один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону противовоздушной обороны острова. «Мы отслеживали ситуацию и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова. По его словам, Тайбэй полагается на внешних игроков, тем самым подталкивая своих граждан к потенциально опасной эскалации. Кроме того, в Госсовете Китая предрекли Тайваню «горестный финал» из-за «попыток добиться независимости» с помощью США.