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16:53, 3 января 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали российские населенные пункты

Гладков: украинские беспилотники атаковали три населенных пункта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские беспилотники атаковали три российских населенных пункта. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. Один из беспилотников был сбит ПВО над Белгородом, второй атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Муром, а третий — сдетонировал возле частного домовладения в поселке Политотдельский Белгородского района.

31 декабря над Ростовской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаке беспилотников также подверглась Смоленская область. Еще два беспилотника и один безэкипажный катер были уничтожены российскими военными в акватории Черного моря.

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