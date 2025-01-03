Украинские беспилотники атаковали российские населенные пункты

Гладков: украинские беспилотники атаковали три населенных пункта

Украинские беспилотники атаковали три российских населенных пункта. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. Один из беспилотников был сбит ПВО над Белгородом, второй атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Муром, а третий — сдетонировал возле частного домовладения в поселке Политотдельский Белгородского района.

31 декабря над Ростовской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаке беспилотников также подверглась Смоленская область. Еще два беспилотника и один безэкипажный катер были уничтожены российскими военными в акватории Черного моря.