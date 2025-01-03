В Германии высказались о завершении конфликта на Украине

Bild: в ФРГ анализируют несколько сценариев завершения конфликта на Украине

В правительстве ФРГ анализируют несколько возможных сценариев завершения конфликта на Украине. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что, согласно одному из сценариев, в завершении специальной военной операции заинтересована российская сторорна и конфликт может завершиться к концу 2025 года. Правительственные источники сообщили, что именно так они интерпретируют различные сигналы, которые в последнее время поступают из России. Однако в статье говорится, что «сигналы, посылаемые Кремлем, могут, как обычно, означать что-то другое, обратное или ничего».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москву не заинтересовали сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине. «Часто мы слышим слова "заморозка конфликта". Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать», — рассказал он.