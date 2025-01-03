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19:17, 3 января 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о наемниках из Азербайджана и Грузии в одесских ТЦК

Подполье: в одесских ТЦК работают иностранные наемники, в том числе из Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В одесских территориальных центрах комплектования (ТЦК) работают иностранные наемники, в том числе из Азербайджана и Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».

«Факт присутствия иностранных граждан пока отмечается в Одессе. Имеются факты устройства в ТЦК граждан Азербайджана и Грузии, чьи диаспоры представлены в Одессе», — отметили представители подполья.

В «Дозоре» также напомнили, что первые случаи работы иностранных наемников в ТЦК Одессы были зафиксированы еще осенью 2023 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. По его словам, прилет был по административному четырехэтажному зданию в селе Шабо и чуть дальше по железнодорожной станции.

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