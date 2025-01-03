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07:56, 3 января 2025Мир

В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания конфликта

Политолог Доктороу: Зеленского линчуют после капитуляции Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет линчевание после завершения конфликта. Такое мнение высказал политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского (...) ясно дали понять, что его линчуют», — заявил он. По словам эксперта, глава государства покинет страну как только станет ясно, что приближается капитуляция.

Он полагает, что исход конфликта будет именно таким, поскольку европейские союзники Киева не смогут оказывать ему необходимую военную помощь после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек Зеленскому «золотую ссылку» в Лондон. По его утверждению, рассчитывать на укрытие в Британии украинский лидер может лишь в случае добровольного отказа участвовать в выборах президента.

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