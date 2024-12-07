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01:15, 7 декабря 2024Бывший СССР

На Украине порассуждали о «золотой ссылке» Зеленского в Лондон

Депутат Дубинский назвал условием «золотой ссылки» Зеленского отказ от выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит «золотая ссылка» в Лондон. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его утверждению, рассчитывать на укрытие в Британии украинский лидер может лишь в случае добровольного отказа участвовать в выборах президента. Политик отметил, что подобным образом уже избежали наказания бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Ранее Дубинский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовится к бегству из страны. По его словам, всего на серых схемах руководитель украинского оборонного ведомства мог заработать порядка полутора миллиардов долларов.

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