Депутат Дубинский: только договоренности с Россией могут спасти Украину

Только договоренности с Россией и мирные переговоры могут спасти Украину, в том числе развал ее экономики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

«От перекрытия транзитов через Украину выиграли все, от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США. Проиграли только мы. Причем, с какой бы стороны ни посмотреть. И как бы страшно это сейчас для кого-то ни прозвучало, выходом из этой ситуации будут только экономические договоренности с Россией», — отметил политик.

Дубинский также подчеркнул, что Украине необходимо выстроить «прагматичное соседство» с Россией. По его словам, это единственный способ спасти страну от развала и дальнейшего краха экономики.

Ранее стало известно, что число украинцев, которые готовы согласиться на территориальные уступки ради урегулирования конфликта, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года. При этом, опрос показал «исторический минимум» украинцев, не готовых к уступкам, — 51 процент. Согласно данным за сентябрь 2022 года 87 процентов респондентов выступили против отказа от территорий ради прекращения конфликта.