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10:01, 3 января 2025Бывший СССР

Зеленский поставил Европе ультиматум

Зеленский поставил ультиматум Европе по средствам ПВО и украинским беженцам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум Европе по украинским беженцам и средствам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил во время интервью в телемарафоне, передает издание «Страна».

По его словам, несколько лидеров стран Европейского союза (ЕС) предложили вернуть Украине неработающих беженцев, а трудоспособных оставить в Европе. «Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает», — заявил Зеленский.

Европейские собеседники Зеленского, по его же собственным словам, отказались от такого сценария развития событий. Они настаивают лишь на возвращении неработающей части украинских беженцев домой.

Ранее во время телемарафона Зеленский назвал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Он отметил, что операция в российском регионе может оказать значительное влияние на мирные переговоры.

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