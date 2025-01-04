В Госдуме высказались о заявлении Блинкена о ядерном оружии

Депутат Госдумы Белик назвал лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лживой игрой слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ведет «лживую игру» и пытается перетянуть на свою сторону Китай, запугивая ядерной угрозой со стороны России. «Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия», — высказался он о словах дипломата.

Белик добавил, что сегодня США не верит даже Европа. «С чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют»? — добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что в Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия. Он подчеркнул, что, несмотря на уверения России в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза.