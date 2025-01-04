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23:22, 4 января 2025Мир

Премьер Италии встретится с Трампом

Messaggero: премьер Италии Мелони летит в США для встречи с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Roberto Monaldo / Global Look Press

Итальянский премьер Джорджа Мелони направляется во Флориду для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Messaggero.

Отмечается, что Мелони посетит США в преддверии поездки в Рим уходящего президента Джо Байдена, которая состоится 9 января.

Как указали журналисты, одной из основных тем обсуждения станет ситуация с итальянской журналистикой Чечилией Сала, арестованной в Тегеране в середине декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что суд Нью-Йорка вынесет приговор Трампу по делу о фальсификации документов 10 января, политика обязали явиться на заседание. Отмечается, что суд предпочел провести заседание до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января.

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