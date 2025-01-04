Победивший бойца ВСУ в схватке на ножах штурмовик попал под дружественный огонь

Якутский штурмовик Тута попал под дружественный огонь на СВО

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута попал под дружественный огонь в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По словам Григорьева, он избегал лесополосы, так как там летали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), и держался середины поля. «Обернулся, смотрю, а там четыре дрона "Баба-яга" летают, затем заметил больше 20 FPV-дронов, не решился стрелять, лег и стал ждать, они пролетают мимо меня», — рассказал российский штурмовик.

Военный сообщил, что украинские дроны были подняты из-за наступления российских военных. «Я стою, уничтожил одну "Бабу-ягу", а там мои начинают стрелять — они думали, что это боец ВСУ по полю бегает», — поделился Григорьев.

Как сообщалось ранее, российский военный осенью прошлого года вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ. Проигравший украинский военный попросил позволить ему уйти спокойно и назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире.