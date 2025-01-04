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15:54, 4 января 2025Экономика

Развожаев высказался о ситуации с пятнами мазута в Севастополе

Развожаев: массового загрязнения пляжа мазутом в Севастополе нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

В Севастополе не наблюдается массовое загрязнение береговой линии пятнами мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, следы мазута обнаруживают в разных местах, однако из оперативно ликвидируют. Так, по его словам, мазут нашли на берегу пляжей «Звездный берег», «Голубая бухта» и «Нахимовец». Кроме того, небольшие пятна обнаружены в воде в Орловке.

Развожаев сообщил, что в регионе объявлен режим ЧС регионального значения.

Ранее сообщалось, что в Черном море, у берегов Севастополя обнаружили крупное мазутное пятно. Пятно заметили у входа в Балаклавскую бухту.

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