Развожаев высказался о ситуации с пятнами мазута в Севастополе

В Севастополе не наблюдается массовое загрязнение береговой линии пятнами мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, следы мазута обнаруживают в разных местах, однако из оперативно ликвидируют. Так, по его словам, мазут нашли на берегу пляжей «Звездный берег», «Голубая бухта» и «Нахимовец». Кроме того, небольшие пятна обнаружены в воде в Орловке.
Развожаев сообщил, что в регионе объявлен режим ЧС регионального значения.
Ранее сообщалось, что в Черном море, у берегов Севастополя обнаружили крупное мазутное пятно. Пятно заметили у входа в Балаклавскую бухту.