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15:44, 4 января 2025Россия

В Севастополе объявили режим ЧС

Глава Севастополя Развожаев объявил режим ЧС из-за пятен мазута на берегу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявлен режим ЧС из-за обнаружения пятен мазута на береговой линии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Развожаев.

«Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал глава города.

Развожаев уточнил, что пятна мазута были обнаружены на площади более 100 квадратных километров. По его словам, местные жители и спасатели уже приступили к ликвидации происшествия.

15 декабря произошло крушение перевозивших мазут танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем. За этим последовало загрязнение участков берега Черного моря на Кубани.

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