Мазутное пятно обнаружили у берегов Севастополя

Губернатор Развожаев: мазутное пятно дошло до Севастополя

В Черном море, у берегов Севастополя обнаружили крупное мазутное пятно. Об этом сообщил глава города Сергей Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, пятно заметили у входа в Балаклавскую бухту. В пятне обнаружили несколько застрявших птиц. «Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров», — написал Развожаев.

Глава региона добавил, что дал ряд указаний по ликвидации последствий.

Крушение перевозивших мазут танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем произошло 15 декабря. За этим последовало загрязнение участков берега Черного моря на Кубани. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.