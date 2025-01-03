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14:51, 3 января 2025Россия

Мазутное пятно обнаружили у берегов Севастополя

Губернатор Развожаев: мазутное пятно дошло до Севастополя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Черном море, у берегов Севастополя обнаружили крупное мазутное пятно. Об этом сообщил глава города Сергей Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, пятно заметили у входа в Балаклавскую бухту. В пятне обнаружили несколько застрявших птиц. «Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров», — написал Развожаев.

Глава региона добавил, что дал ряд указаний по ликвидации последствий.

Крушение перевозивших мазут танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем произошло 15 декабря. За этим последовало загрязнение участков берега Черного моря на Кубани. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

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