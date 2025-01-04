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13:50, 4 января 2025Бывший СССР

Российский рукопашник объяснил молчание во время схватки на ножах с бойцом ВСУ

Победивший бойца ВСУ рукопашник объяснил молчание во время схватки осторожностью
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Кадр: WarGonzo / RuTube

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, победивший в рукопашном бою бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, почему молчал во время схватки с противником. По его словам, это связано с осторожностью. Об этом он сказал в интервью каналу WarGonzo.

Григорьев признался, что во время рукопашного боя первым ударом он ранил сам себя из-за того, что нож был скользким. При этом он не издал ни звука. «Он [противник] в крови, я в крови. Мы оба знали, что выживет только один. Я молчал, потому что находился на их территории, нельзя было шуметь», — объяснил рукопашник.

Григорьев считает, что если бы он шумел во время боя, то ВСУ вполне вероятно могли прислать подкрепление. «Я знал, что подкрепление [со стороны России] не придет, они были в 5-6 километрах от меня», — заключил он.

Схватка произошла осенью прошлого года во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Ранее Боец из Якутии, победивший солдата ВСУ в рукопашную, дал первый комментарий.

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