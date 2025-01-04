Штурмовик из Якутии рассказал о реакции семьи на победу в рукопашном бою в зоне СВО

Штурмовик Григорьев: семья удивилась победе в рукопашной схватке с бойцом ВСУ

Семья 35-летнейго бойца 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрея Григорьева была удивлена победе штурмовика в рукопашной схватке с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом мужчина рассказал в интервью RT, беседа опубликована в Telegram-канале телеканала.

«Все говорят: мы не думали, что ты такой. Он превосходил тебя, но ты его победил», — рассказал Григорьев. Штурмовик отметил, что видео схватки видели его жена, невестка, друзья и родственники.

Отмечается, что у Григорьева есть восемь братьев и сестра. Вместе с женой мужчина воспитывает пятерых детей. По профессии военнослужащий является механиком-водителем.

Военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал российского военного лучшим в мире.