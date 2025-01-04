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06:11, 4 января 2025Мир

Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Эстонии

Трамп выдвинул Романа Пипко на пост посла США в Эстонии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президента США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост посла Соединенных Штатов в Эстонии.. Об этом политик проинформировал в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии», — указал политик.

Трамп также указал, что Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями.
Кроме того, Роман работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства, добавил политик.

23 декабря Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны США. Так, политик назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом» и подчеркнул, что ему предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, выдвинутым ранее на пост министра обороны Штатов.

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