Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Эстонии

Трамп выдвинул Романа Пипко на пост посла США в Эстонии

Избранный президента США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост посла Соединенных Штатов в Эстонии.. Об этом политик проинформировал в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии», — указал политик.

Трамп также указал, что Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями.

Кроме того, Роман работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства, добавил политик.

23 декабря Трамп выдвинул миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны США. Так, политик назвал Файнберга «чрезвычайно успешным бизнесменом» и подчеркнул, что ему предстоит работать вместе с Питом Хегсетом, выдвинутым ранее на пост министра обороны Штатов.