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22:42, 5 января 2025Экономика

Назван самый дорогой металл в мире

Аналитик Баранов: грамм калифорния может стоить десятки миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: United States Department of Energy / Wikipedia

Самым дорогим и наиболее редким металлом на планете считается калифорний. Об этом сообщил РИА Новости ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

По его словам, стоимость искусственно синтезированного элемента может доходить до нескольких десятков миллионов долларов за один грамм. Такая цена обусловлена его редкостью и трудностью получения: для изготовления облучают кюрий в ядерном реакторе в течение длительного времени. после этого калифорний выделяют из полученных продуктов химическим способом, уточнил аналитик. Он подчеркнул, что в год производят «буквально крупицы» данного металла.

Баранов добавил, что калифорний используется в лучевой терапии опухолей и в исследовании материалов.

Ранее эксперты посоветовали россиянам инвестировать в золото. Рыночная капитализация этого драгметалла в 2024 году увеличилась на 25-30 процентов, отметил замминистра финансов России Алексей Моисеев. В августе цена золотого слитка впервые превысила отметку в один миллион долларов.

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