Российский военкор обвинил депутата Госдумы в жонглировании русскими судьбами

Военкор Коц обвинил депутата Матвейчева в жонглировании русскими судьбами

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале оценил высказывания депутата Госдумы Олега Матвейчева, призвавшего прекратить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам.

Комментируя высказывания депутата, Коц отметил, что Матвейчев «жонглирует изнасилованными русскими судьбами», и обвинил его в подмене фактов после слов о том, что 96 из 100 изнасилований в России совершаются русскими. При этом согласно официальной статистике за 2024 год мигрантами было совершено 2411 изнасилований.

«Две тысячи, Олег Матвейчев, четыреста одиннадцать личных трагедий и поломанных судеб. Которых могло бы не быть при нормальном подходе к формированию миграционной политики», — подчеркнул депутат.

Военный корреспондент Юрий Котенок также напомнил, что Матвейчев не голосовал за признание Донецкой и Луганской народных республик. При этом дочь депутата проживает в Швейцарии.

«Не может ведь такой ярый патриот и защитник многонационального уклада быть вором и лицемером», — пошутил журналист.

Ранее Матвейчев призвал не поддаваться «популистам», которые сейчас продвигают в массы идеи «гонений мигрантов». Депутат выразил опасение, что если продолжить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам, то «будут "Крокусы" каждый месяц».