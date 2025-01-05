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00:48, 5 января 2025Россия

Российский депутат пообещал «"Крокусы" каждый день» из-за отношения к мигрантам

Депутат Матвейчев пообещал «"Крокусы" каждый день» из-за отношения к мигрантам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в своем блоге призвал прекратить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам, иначе в России начнутся теракты.

Комментируя политику в отношении мигрантов, депутат призвал не поддаваться «популистам», которые сейчас продвигают в массы идеи «гонений мигрантов».

Матвейчев также выразил опасение, что если продолжить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам, то «будут "Крокусы" каждый месяц».

«Просто теракты будут делать, и у нас будут "Крокусы", грубо говоря, каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Мы этого хотим?» — задался вопросом Матвейчев.

Рассуждая о политике в отношении мигрантов, депутат выразил уверенность, что России нужны мигранты, поскольку россиянки не рожают и делают аборты, а 96 из 100 изнасилований и убийств совершают русские. Однако для России будут лучше мигранты с семьями, поскольку, в противном случае, они будут насиловать русских женщин.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты, находящиеся в стране незаконно, должны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение до этого срока. Покинуть Россию обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности.

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